KID BENGALA se rende a Harmonização Íntima com Dr Pedro Sousa

Nesta terça-feira 02/03, o maior ator pornô dos últimos tempos, famoso pelo tamanho do seu órgão genital, foi a Vitória, capital do Espírito Santo para realizar uma harmonização íntima com o Dr Pedro Sousa.

Kid revela nos vídeos postados pelo especialista em harmonização íntima que para as mulheres não importa a comprimento, mas sim a “grossura”.

Clovis Basílio dos Santos, Kid Bengala, mora em São Paulo com seus 2 filhos, está com 69 anos e é ativo nas redes sociais. Recentemente sua imagem foi utilizada em uma campanha publicitária de uma marca de hambúrgueres fast-food que deu o que falar.

O procedimento de harmonização íntima consiste na aplicação de ácido hialurônico de forma estética no corpo do pênis para aumento da circunferência do órgão. Este procedimento tem ganhado bastante visibilidade por ser seguro, com baixo tempo de repouso e ser reversível.