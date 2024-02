Kid Bengala no Burger King: Conar abre processo para julgar propaganda

Kid Bengala na propaganda do Burger King deu o que falar no meu Tik Tok não deu outra coisa sobre a campanha polêmica. A campanha acabou sendo retirada do ar pela marca e será julgada pelo conselho de ética do Conar.

De acordo com o Meio & Mensagem, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária abriu processo para analisar o comercial, que recebeu muitas críticas do público nas redes sociais pelo fato de usar o ex-ator de filmes adultos.

O comercial faz parte da campanha Exageros e foi criado pela Jotacom. O filme fazia trocadilhos entre Kid Bengala e a promoção de dois sanduíches Whopper pelo valor de R$ 25.