Vídeo com outra mulher? Khloé Kardashian reage

Socialite curtiu o post de um fã que diz que ela e Tristan estão solteiros

Se tem uma Kardashian que é ligada nas redes e em tudo que acontece no mundo pelo Instagram, esse alguém é Khloé. A socialite pegou todos de surpresa depois de curtir o post de um fã que postou um vídeo do seu ex-marido de mãos dadas com outra mulher.

“Para todos que estão surtando com este vídeo de Tristan na Grécia com outra garota, Khloé e Tristan estão solteiros. Eu não sei por que seria loucura Tristan estar com outra garota, desde que ele seja um bom pai para o seu bebê”, trazia escrito na publicação curtida pela musa.

Vale lembrar que os dois estão separados desde dezembro, depois que a empresária descobriu que ele tinha engravidado outra mulher fora do casamento.

De acordo com o TMZ, Tristan e Khloé ainda estão esperando um menino por meio de uma barriga de aluguel, que foi concebido em novembro de 2021. Treta atrás de eita, daquele jeitinho que a gente ama.