Khloé Kardashian joga as verdades na cara de Tristan: “Você é mentiroso”

Cena do reality das Kardashian chamou a atenção dos internautas após Tristan dizer que gostaria de construir uma família

Não sei se deu para perceber, mas minhas amigas do Leblon amam ‘The Kardashians’ e quando nos juntamos não dá outra, a fofoca corre solta. A nova do pedaço é que Khloé Kardashian berrou com Tristan em um teatro depois dele dizer que gostaria de formar uma família ao lado da empresária. Khloé chama ele de mentiroso do caralh*.

“Senti como se todo o teatro estivesse olhando para mim. Eu estava tipo: ‘Isso é tão estranho’. Porque é tipo: ‘Que monte de merd. Que porr? Eu acreditei em você e eu estava ouvindo você e eu estava recebendo tudo o que você disse. Mas você é um mentiroso do caralh*”, disse.

Para quem não sabe, Tristan foi pego no pulo, traindo Khloé e chegou a engravidar outra mulher enquanto eles estavam casados. A musa ficou muito decepcionada com Tristan na época e chegou a fazer declarações sobre o filho do muso.