Khloé Kardashian ficou obcecada com o seu peso após separação de Lamar Odom

Em entrevista para a revista InStyle, a sister Kardashian abriu o seu coração e falou sobre o processo de término em 2016 do jogador

Términos não são fáceis e nós sabemos disso! Khloé Kardashian disse, em entrevista para a revista InStyle, que ficou obcecada pelo seu corpo depois do seu término com o jogador Lamar Odom, em 2016. A influenciadora ainda disse que se importava muito com o pedo (como se hoje ela não se importasse. Afe!)

“Quando comecei a malhar, me importava muito (com o peso). Acho que por ser mais jovem, você se preocupa. A balança te acompanha. Hoje nem olho mais para ela. Acho que não é muito saudável. Não faço há anos. São apenas números”, disse.

Vale ressaltar que o clã Kardashian sofre diversos ataques pela imposição de uma imagem distorcida do corpo feminino. Nessa história o Photoshop come solto.