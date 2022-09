Khloé Kardashian chora ao falar sobre filho com Tristan: “Era para ser algo bom”

Em teaser do reality ‘The Kardashians’, a irmã aparece chorando ao dividir com sua mãe que está esperando um bebê

Em que mundo, ou que planeta, as Kardashian não vão dar o que falar diante das suas declarações bombásticas? Em teaser do reality ‘The Kardashians’ Khloé aparece chorando ao dividir com Kris Jenner, a matriarca, a notícia que está esperando um bebê de Tristan Thompson. Na ocasião, a loira diz que era para ser algo bom.

“Tem uma coisa que estou pronta para falar sobre. Tristan e eu vamos ter outro bebê. Era para ser algo bom, mas está sendo uma experiência diferente”, acrescentou Khloé. É importante ressaltar que o segundo neném, que nasceu por uma barriga de aluguel, foi concebido na mesma época em que a irmã Kardashian descobriu que Tristan havia engravidado outra mulher.

Já contei mais sobre o bafafá que virou isso na época, mas agora parece que Khloé vai ter que viver com essa bomba para o resto da vida.