Key revela que Neymar propôs um ménage com ela e com sua irmã gêmea, Keyt Alves

A sister afirma que se ele só tivesse chegado nela ela teria ido para Paris.

É gente, já dizia o ditado “mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. Durante um conversa com a Marvvila, na manhã desta terça-feira (14), a jogadora de vôlei revelou que o camisa 10 da seleção brasileira de futebol, também conhecido como Menino Ney, já teria tentado fazer um ménage com ela e com sua irmã gêmea, Keyt Alves.

A sister conta que antes de Keyt começar a namorar, Neymar conversava com ela, mas afirma que com o início do relacionamento eles se afastaram.

Sem saber que as duas haviam conversado sobre o assunto, Key conta que logo em seguida, Ney mandou mensagem pra ela, que o confrontou sobre a sua atitude.

Porém a cara de pau do atleta não parou por aí. Ao ser confrontado, o camisa 10 fez uma pergunta um tanto quanto ousada para Key, lhe propondo um possível ménage com ele e com a sua irmã Keyt.

“Quem sabe eu não pego as duas?”, contou a sister.

Por fim, a atleta afirmou que só não ficou com o craque porque o mesmo vacilou, mandando mensagem pras duas, e garantiu que se ele tivesse falado só com ela, ela já estaria lá em Paris, cidade onde o menino Ney mora.

“Foi vacilo dele. Se tivesse mandado mensagem só para mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não?”, afirmou ela.