Key Alves revela paixão por Murilo Cezar, ator do SBT: “Se ele estiver solteiro, eu namoro esse homem”

Jogadora de vôlei não deixou de falar sobre a sua paixão de verão pelo ator que disse para ela curtir o BBB solteira

O coraçãozinho de Key Alves já tem dono! A jogadora de vôlei contou que viveu um romance de verão com Murilo Cezar, ator do SBT. Key ainda disse que se saísse dali e ele estivesse solteiro, namoraria ele, que aconselhou que ela fosse para o BBB solteira.

“Eu fui para Jeri no Ano Novo, conheci um cara lá no Ceará e me apaixonei por esse homem… É paixão de verão real. E eu avisei para ele que iria vir e tal [para o BBB] e ele falou para mim: ‘Vai solteira viver a tua vida’. Mas assim, se eu sair daqui e ele estiver solteiro, em nome de Jesus, eu namoro esse homem”, disse ela.

Será que esse amor de verão vinga? Vocês já sabem que se depender de mim, eu torço para que vingue.