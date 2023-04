Key Alves promete fazer Only Fans pegar fogo em novo projeto: “Vamos surpreender”

Do BBB 23 direto para estratégias de marketing para fazer a sua produção de conteúdo adulto BOM-BAR

Um coração partido não vai ser o bastante para deixar Key Alves sem faturar alto com a produção de conteúdo adulto. Em entrevista para a revista Quem, a musa do vôlei contou que tem projetos para apimentar ainda mais a sua produção e deixar o Only Fans pegando fogo.

“O Onlyfans está passando por uma atualização. Estamos com grandes projetos desde fotos, como um curso, que estão prestes a acontecer. Inclusive, as fotos novas vão ser feitas em todos os estados do Brasil, com temas do estado e da cultura”, declarou.

A musa ainda disse que pretende surpreender os assinantes da sua plataforma. “É algo que eu e o meu empresário, Ricardo Almeida, vamos surpreender todos os assinantes da plataforma”, disse.