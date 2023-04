Key Alves gostaria que sua vida virasse um documentário: “Nada foi fácil na minha vida”

Em entrevista para a revista Vogue, a jogadora de vôlei e produtora de conteúdo adulto contou que nada na sua vida veio de mão beijada e que queria mostrar a sua origem

Depois de dar o que falar e causar com um término de relacionamento que teve mais fofoca do que qualquer outro, Key Alves apareceu em entrevista à Vogue e disse que gostaria que sua vida virasse um documentários. A jogadora ainda diz que gostaria de mostrar todas as peneiras que foi reprovada, ressaltando que sua vida não foi fácil.

“Quero mostrar tudo que passei, as dez peneiras nas quais fui reprovada […] Nada foi fácil na minha vida, fui humilhada, passei necessidades”, contou.

No Only Fans ela também conta que foi um desafio que teve que enfrentar de cabeça erguida. “Quando comecei, tive que bater de frente com o mundo do esporte, muita gente com a cabecinha muito fechada. Eu precisava de dinheiro, tinha que pagar o aluguel”, revelou.