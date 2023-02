Key Alves e Gustavo rezam depois de transarem no BBB

O casal mais assediado dentro do BBB 23 movimentou o edredom do quarto do líder

Key Alves não só prometeu como entregou tudo que a gente já esperava que aconteceria. Enquanto Gustavo estava pensando na champanhe do quarto do líder ela foi mais a frente e pensou no sexo dos dois. Depois de movimentar o edredom, os dois chegaram a rezar. Isso mesmo! Os dois esquentaram as fofoqueiras que viram tudo pelo pay-per-view e depois juntaram as mãos em uma oração. “Obrigada por hoje o Senhor ter me dado a oportunidade de ganhar a Prova. Que o Senhor sempre faça sua vontade, além das nossas”, disse Gustavo, acompanhado por Key.