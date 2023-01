Key Alves é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo e está no Camarote do BBB 23

A jovem é beijoqueira, mas já adiantou que não quer ficar de casal no reality show.

A atleta tem 23 anos e é natural de Bauru (SP). O amor pelo esporte está no sangue, seu pai era jogador de futebol profissional e parou de atuar quando sua mãe ficou gravida de Key e Keyt, sua irmã gêmea. Keyt também é atleta profissional de vôlei.

Além do esporte, a jovem atua como influenciadora digital. A esportista tem um perfil em uma plataforma paga de conteúdo adulto, onde tem o maior número de inscritos do país. Já no Instagram ela tem 7 milhões seguidores. Mas será que dentro do jogo ela será influenciável ou influenciadora?

Disposta a dar tudo de si dentro da casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei promete usar o que aprendeu no esporte no game. “O vôlei tem muita estratégia, a gente estuda os times antes. Então, vou levar estratégia, determinação e foco total”.