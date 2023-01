Key Alves diz que ficou chateada por ter sido indicada ao paredão por Bruna Griphao

Jogadora de vôlei contou que ficou chateada com a indicação das líderes, Bruna e Larissa

Abriu o coração! Finalmente Bruna Griphao e Key Alves tiveram uma conversa sincera entre as duas. A jogadora disse que ficou chateada por ter sido indicada ao paredão pelas líderes, Larissa e Bruna. Para quem não sabe, Bruna e Key não se deram bem desde que entraram na casa e têm trocado farpas constantemente.

“A gente ficou muito chateado com a indicação, vocês não seriam nossa prioridade [de voto] agora. Você achou que a gente votaria em você em algum momento? Era isso a sensação?”, questionou a atleta.

Bruna ainda disse o que aconteceu na hora de indicar a dupla. “O cowboy desconfiou muito da minha veracidade. Conversando com ele, até me dá uma dor no meu coração. Se a gente tivesse tido essa conversa antes…”, pontuou.