Key Alves conta que nunca teve amiga mulher e irrita internautas

Jogadora de vôlei já vinha sendo apontada com um discurso depreciativo para cima de Bruna Griphao e sua declaração deu ainda mais força para as web

Depois de irritar a web pelo jeito que Key Alves falava de Bruna Griphao, no sentido de ser mulher também, ela deu mais pauta para a web ao revelar que nunca teve uma amiga mulher. O fato deixou os internautas P da vida, afinal ela também disse que não conversava com suas companheiras de time, do Osasco.

“Desde pequena, pode perguntar para minha mãe. Eu e a minha irmã gêmea, a gente nunca teve amizade com mulher. Sempre tive amizade com homem”, revelou Key.

Os internautas apontaram falta de sororidade por Bruna Griphao, na relação da atriz com Gabriel. Ah, não menos importante ela também já atacou com unhas e dentes Larissa Santos. Melhore!