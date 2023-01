Key Alves coloca Guimê e Gustavo no seu pódio da final

Em conversa com Gustavo Benedeti, a jogadora de vôlei contou que já tem o seu pódio montado com os três finalistas

Vai cair do cavalo? Bom, Key Alves pode estar tendo uma visão precoce do jogo, ou melhor, colocando sentimento onde não precisa. Aloca! A musa disse que já tem o seu pódio escolhido, e que nele, Guimê e Gustavo estão juntos com ela. Viiish!

“O Tadeu vai fazer uma dinâmica sobre quem vai chegar na final. Pra mim, é eu, você e o Guimê. Eu ainda acho o Guimê mais forte do que os dois que estão com a gente”, disse.

Vale lembrar que ela estava algemada a Gustavo, o cowboy, e que eles se pegaram na festa que aconteceu na madrugada de quinta (19).