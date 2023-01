Key Alves aconselha Gabriel a entrar em plataforma de conteúdo adulto

Jogadora de vôlei atua na plataforma e fatura R$150 mil por mês com a venda de fotos sensuais

Safadeza modo on! Esse BBB está mais quente do que muita gente acreditou que estaria, hein? Key Alves aconselhou Gabriel a entrar para a rede de conteúdo adulto e usar a sua beleza a seu favor para lucrar alto. Aloca! Vale ressaltar que a jogadora de vôlei fatura R$150 mil por mês com a venda de fotos sensuais.

“Sabe o que eu fiz? Entrei em uma plataforma de conteúdo adulto. Namoral, faz!”, disse ela.

Para quem não sabe, Gabriel já pegou Anitta e Luisa Sonza, e eu acredito que se ele decidir entrar nessa moda vai ser sucesso absoluto.