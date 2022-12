Kevin O Chris perde 15 quilos após bariátrica

Funkeiro realizou a cirurgia para melhorar o seu condicionamento nos shows pelo Brasil

Kevin O Chris passou por uma bariátrica e a gente nem ficou sabendo de nada. O muso do funk tem a intenção de melhorar o seu condicionamento nos shows e o procedimento fez com que ele perdesse 15 quilos em um mês e meio.

“Estava sentindo que precisava melhorar nisso e foi uma decisão muito acertada. No final das contas, o físico também conta, mas a saúde é sempre prioridade”, disse ao Splash.

O cantor ainda disse que o procedimento saiu como o planejado e que tudo saiu bem. “Estou felizão com o resultado que vem vindo aos poucos. A minha recuperação tem sido braba, com muita responsabilidade e cuidado, mas sem deixar de fazer nada no meu dia a dia”, disse.

Kevin não tem uma meta em mente para o peso ideal. “Não tenho uma meta, quero conquistar mais condicionamento físico, me sentir bem comigo mesmo e levar o meu melhor para o meu público, em todos os sentidos”, declarou.