Kevin O Chris é confirmado como principal atração do Palco Favela do Rock in Rio

Um dos maiores nomes do funk nacional, Kevin O Chris foi confirmado como a principal atração do Palco Favela no dia 13 de setembro do Rock in Rio.

O anúncio aconteceu, neste sábado, junto com outros artistas do line-up. Kevin tem mais de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify e músicas que ultrapassam as centenas de milhões de reproduções, como “Tá ok”, “Faz um Vuk Vuk” e “Eu Vou pro Baile da Gaiola”.

Atualmente, o cantor também está na 31ª posição do TOP 50 da plataforma com o hit “Pega Escandaloso”, uma parceria com Luan Santana.