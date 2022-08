Kerline perde celular em privada de banheiro químico

Ex-BBB chegou a procurar o celular no espaço interno na privada do banheiro

Amiga de Deus, que perrengue. Kerline, ex-BBB, deixou o celular cair dentro da privada do banheiro químico de uma festa. A influenciadora não deixou passar e chegou a procurar o aparelho dentro da privada. No vídeo publicado na conta oficial da loira, ela mostra que está com o braço revestido de uma sacola.

“Meu celular simplesmente caiu na PRIVADA. boa noite”, escreveu a influenciadora na legenda.

meu celular simplesmente caiu na PRIVADA. boa noite. pic.twitter.com/WVXSGFN0JR — Kerline (@kerlinecardoso) August 15, 2022

Quem nunca, né? Aloca!