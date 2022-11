Kerline deixa A Fazenda com 21,18% dos votos

Bárbara e Moranguinho continuam na disputa pelo prêmio milionário no reality da Record

Xii, gente, a pobre da Kerline até que tentou sobreviver mais um pouco no reality da Record, mas pelo menos bateu o recorde de mais de uma semana nas telinhas da Fazenda. A ex-BBB foi eliminada na noite de ontem (24), com 32,18% dos votos.

“Você mostrou que consegue ir muito além, e ainda que isso não represente a vitória, mostra que você é capaz, e você consegue superar os próprios limites e lutar pelos seus sonhos, de igual para igual, seja lá com quem for. Hoje o público vai decidir se você segue adiante, mas saiba que na história da Fazenda, você já foi além”, disse Galisteu no discurso da eliminada.

Quero só ver como vai ficar a sede depois da saída da loira, afinal Bia Miranda, Pétala e Deolane estavam usando a musa como alvo de ofensas e muitas brigas. O que vem por aí?