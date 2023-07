Kelly Key é confundida com a filha: “Nunca tinha acontecido”

Cantora usou suas redes sociais para falar sobre a semelhança das duas que nunca tinham sido confundidas pelas ruas

Não sei se já contei para vocês, mas a filha de Kelly Key é a cara da cantora que fez muito sucesso nos anos 2000. A musa apareceu nas redes sociais para contar que a mãe foi confundida com a filha durante um passeio no shopping. Vale ressaltar que Suzanna Freitas é fruto do seu relacionamento com Latino e tem 22 anos.

“Nunca tinha acontecido antes! Estou no shopping, e a menina do caixa falou para mim ‘você é a filha da Kelly Key, não é?’. Eu falei ‘não sou a filha, sou eu mesma’. Não satisfeita, ela chamou uma menina e falou ‘olha a filha da Kelly Key. Eu não posso ser filha de mim mesma, sou a própria. Me achei a juventude em pessoa”, brincou.

A cantora ainda tem mais dois filhos, Vitor, de 18, e Artur, de 6, ambos com o marido, Mico Freitas.