Kaysar revela ter mágoa de ex-BBB de sua edição: “Nem quero ver”

O ex-BBB Kaysar Dandour contou que ainda não tem uma boa relação com um dos ex-BBBs de sua edição. O finalista do BBB 18, que teve Gleice Damasceno como grande campeã, contou no podcast Sala de TV que tem mágoas do ex-BBB Wagner Santiago.

Durante a edição de 2018 do programa, Kaysar e Wagner eram de grupos opostos no programa. Inclusive, Wagner chegou a dar uma opinião polêmica sobre o sírio. “Se um gringo ganhar o BBB pode o mundo acabar, daí é o fim do mundo”, disse ele na época.

E parece que Kaysar não o perdoou e a mágoa continua. “Esse cara me odeia 100%. Eu não gosto dele”, contou o ator sírio, que ainda enfatizou: “Nunca mais vi ele e nem quero ver”.