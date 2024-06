Kayky Brito está de volta as novelas 

Genteee, parece que Kayky Brito está com tudo, hein? Pois, o irmão de Sthefany foi escalado para uma participação especial na novela das sete da Tv Globo, Família É Tudo e ele entrará para o núcleo da personagem Lupita. Sua última novela na Globo foi Verão 90 (2019).

Na história de Daniel Ortiz, Kayky vai interpretar Memo, um amigo brasileiro de Lupita que mora na Guatemala. O rapaz vai infernizar a vida da jovem, chantageando-a e ameaçando matar seus avós caso ela não arranje dinheiro pra ele. Como sabemos, a violência de gangues é um problema sério na América Central.

Totalmente recuperado do acidente que o deixou em coma em setembro de 2023, o ator vai começar as gravações no início de julho e ficará no ar durante cerca de duas semanas.