Kayky Brito atualiza seu estado de saúde 9 meses após atropelamento

Kayky Brito segue em tratamento intenso para retomar a sua vida após sofrer um atropelamento no Rio de Janeiro. O ator usou suas redes sociais para bater um papo com seus seguidores e contar detalhes sobre o seu estado de saúde.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o artista cumprimentou seus fãs e deu breve atualização sobre sua recuperação aos seus seguidores. “Oi! Diretamente do Rio de Janeiro, que faz calor o ano inteiro, hoje faz frio no Rio. E por aí? Espero que esteja tudo bem. Passando aqui só pra dar um alô. Por aqui, melhor a cada dia. Te amo”, disse Kayky, que finalizou com uma mensagem fofa.

Em abril, o ator retornou às redes sociais e falou pela primeira vez sobre o seu estado de saúde após o acidente. “Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei […] Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo! Espero que esteja tudo bem com você onde estiveres! Te amo”, disse ele na época.