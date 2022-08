Katy Perry desmente boato sobre vinda para o Brasil e fala sobre feat com Anitta

Em entrevista para os fãs, a cantora revelou que não tem projetos para vir para o país, mas rumores sempre existirão

Brasil, I’m devastated! Katy Perry não vem para o Brasil para me fazer pirar com ‘Teenage Dream’. A cantora contou em entrevista para alguns fãs que não tem projetos para vir ao país e ainda contou que adoraria um feat com Anitta. Oi?

“Eu não sei de onde isso veio, mas eu não vou. Me desculpe”, disse a cantora.

Katy ainda foi questionada sobre um possível feat com Anitta e respondeu que adoraria, seria nosso sonho? Patroa, realiza esse sonho dos katycats?

Vale lembrar que Katy já contou que tem um carinho especial pelos fãs do Brasil. Amo!