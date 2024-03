Kate Middleton quis esperar os filhos terem folga da escola para revelar o câncer

Depois de fazer um anúncio público sobre seu diagnóstico de câncer nesta sexta-feira (22), a Princesa de Gales Kate Middleton revelou que teve certa dificuldade para contar aos filhos George, Charlotte e Louis sobre sua doença.

“Como eu disse a eles, estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que me ajudarão a curar minha mente, corpo e espírito”, explicou Kate sobre suas conversas com os filhos George, dev10 anos, Princesa Charlotte, de 8 anos, e Príncipe Louis, de 5 anos.

“William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família”, ela continuou dizendo que “assegurou-lhes que [ela] vai ficar bem”.

O anúncio de Kate Middleton foi feito pelo perfil oficial do Palácio de Kensington nas redes sociais no dia em que as crianças encerraram suas atividades escolares. Segundo Kate, seu diagnóstico foi “um grande choque” e ela ainda não tinha conhecimento da doença quando realizou uma cirurgia no abdômen, em janeiro.