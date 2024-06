Kate Middleton faz primeira aparição pública após diagnóstico de câncer

Minha gente, na manhã deste sábado (15), a icônica e amada Princesa Kate Middleton realizou a sua primeira aparição pública após ter revelado que foi diagnosticada com um tipo de câncer, o qual ela não especificou ser.

A Princesa de Gales compareceu ao Desfile de Aniversário do Rei Charles 3º, evento o qual ela havia confirmado sua presença ontem (14) através de um post no X (antigo Twitter), e foi fotografada no interior de uma carruagem ao lado de dois dos seus três filhos.

“Ansiosa para participar do desfile de aniversário (…) E espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora saiba que ainda não estou fora de perigo”, disse Middleton.