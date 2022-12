Karoline Lima tem vontade de reduzir seios

Influenciadora que pegou geral da Farofa da Gkay revelou que tem planos para diminuir os seios

Karoline Lima surgiu com um tema inusitado nos stories do Instagram para informar aos seus seguidores um desejo que muitos acreditam ser um absurdo. A musa foi questionada sobre como lidava com o tamanho dos seios e contou que tem vontade de reduzi-los. Acreditem!

“Infelizmente eu não tenho como tirar e decidir ‘não quero lidar’. A gente tem que conviver com ela. Mas está tudo sob controle, vou tirar essas tetas”, respondeu.

Recentemente ela teve diversos comentários na sua foto sobre a alcinha de uma lingerie dada como “guerreira” por sustentar os seios da loira.

Para quem não sabe a musa é mãe de Cecília, que é fruto do seu antigo relacionamento com o jogador Éder Militão.