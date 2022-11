Karoline Lima revela que tem crush em Rodolffo: “Por que não chegou?”

Influenciadora revelou no ‘PodCats’ que tem crush no sertanejo e que ele queria ficar com ela

Ai gente, esses famosos não aproveitam a oportunidade de formar uns casais lindos ou terem um momento de brincadeiras bobas e gostosas. Karoline Lima descobriu no ‘PodCats’ que Rodolffo tem um quedinha por ela. O que a gente não sabia é que ela também tem interesse no cantor sertanejo. Então formou, né? Lucas Guimarães revelou a ela que o cantor queria ficar com ela em uma festa que os dois estavam presente. “E porque ele não chegou?”, deixando claro que aceitaria. A cearense ainda contou detalhes sobre dificuldades na sua vida como uma mulher nordestina. “O que me faz o que sou hoje não é necessariamente de onde eu vi, mas a gente tem que provar muita coisa por ser mulher. Eu poderia ser de qualquer lugar e as minhas dificuldades como mulher seriam as mesmas”, disse.