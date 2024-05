Karoline Lima rebate ex-babá e solta indireta para Militão: “Do nada me tornei a pior mãe do mundo”

Karoline Lima botou a boca no trombone e falou tudo o que a estava deixando engasgada no meio da polêmica com seu ex-marido, Éder Militão. A influenciadora rebateu as acusações da babá, que disse que ela é “mãe foto de Instagram”, e ainda expôs humilhações do jogador.

“Não vou permitir que ninguém me desmoralize como mãe, que ninguém tire meu mérito, que ninguém desqualifique quem eu sou e quem eu fui como mãe. Essa moça falou que com três dias de vida da minha filha, eu já estava em balada. Você não precisa ter mais de um neurônio pra entender que, fisiologicamente, isso é impossível. Eu [ainda] estava sangrando”, disse Karol.

A cearense aproveitou para expor humilhações que o jogador cometeu quando ela ainda estava grávida e também no período do puerpério. Segundo ela, estava abaixo do peso, depressiva, “sem força nenhuma pra nada” e que pensou em “desistir de tudo”.

“Eu grávida ele me humilhou, me abandonou, me deixou sozinha. Ele foi pra balada, ele foi pra farra, e eu estava dentro da casa dele ainda. Eu só consegui sair de lá com um mês de vida da minha filha. Até lá eu ainda estava sendo humilhada e impedida de sair da casa dele, mesmo depois do fim do nosso relacionamento”, revelou.

“Quando eu ainda estava na casa dele, eu não saia nem mesmo pra jantar, quanto mais pra balada. Ele fazia isso. Será que ela confundiu?”, questionou.