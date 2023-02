Karoline Lima rebate críticas ao seu namorado: “Prefiro que critiquem, contanto que eu esteja feliz”

Influenciadora foi questionada e não teve papas na língua na hora de mostrar que quem manda na sua vida é ela mesma

De rainha da pegação a relacionamento sério. Karoline Lima mostrou que é dona da sua própria vida e que não precisa da opinião alheia quando está feliz com o seu novo boy magia. A musa está namorando Gui Araújo e rebateu as críticas ao seu novo affair.

“A real é que eu prefiro que critiquem, contanto que eu esteja feliz. A gente acha um máximo um monte de relacionamento de mentira. De mídia. Eu cansei disso, sabe? Para ser sincera, eu nem ia postar nada com o Gui, mesmo estando com ele, porque estava bom demais tudo no off e na vida real, que é o que importa”, disse.

A musa ainda disse que apagou diversas publicações na dúvida pela aceitação do público. “No final, o ideal é só torcer para que as pessoas sejam felizes, e se não der certo, assim como muita coisa não deu na minha vida, vira experiência. Vira história para contar. Vira amadurecimento. Eu não me arrependo de nada que já aconteceu comigo porque eu não sou covarde, eu me permito viver e sentir. Eu não posso comparar as pessoas assim como não quero ser comparada”, finalizou.