Karoline Lima lava cabelo na pia de aeroporto para Farofa da Gkay

Influenciadora parou a web ao se preparar para a Farofa de uma forma beeem inusitada

A gente sabe que se tem uma coisa que dá o que falar é a Farofa da Gkay, que começou ontem (05). Karoline Lima nem chegou e já foi causando do aeroporto mesmo, lavando os cabelos na pia do local se preparando dentro do banheiro do aeroporto. Claro que a web não deixou de comentar a arrumação da loira no banheiro de Guarulhos.

Karoline esperava para embarcar para Fortaleza, no Ceará, onde acontece a festa e acabou usando a pia, o secador de mãos e os dedos como principais estratégias para lavar os cabelos. Aloca!

“Como vocês podem ver, meu cabelo está imundo. Quando eu chegar na Farofa, já quero curtir. Não vai dar tempo de lavar meu cabelo. ‘Gênia’, passei no duty free, comprei meu shampoo e minha máscara e vou lavar o cabelo na pia”, comentou a influenciadora.

A musa ainda diz que não quer perder tempo e que até chegar no destino e lavar o cabelo, poderia estar usando o tempo para ficar bebada.