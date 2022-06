Karoline Lima sobre gravidez: “O papel do homem é não tornar o difícil mais difícil”

Na reta final da gravidez a esposa de Éder Militão soltou a voz no Twitter

É minha gente, a musa além de linda tem a língua afiada contra qualquer preconceito e sentiu na pele o que as mulheres grávidas passam diante da geração de um filho. Karoline Lima usou seu Twitter para desabafar diante da gravidez e do papel do homem junto à mãe.

“A sociedade vê a gravidez como um castigo exclusivo para a mulher. Ela tem que mudar. Ela tem que amadurecer. Ela tem que abdicar da vida. Ela tem que ser responsável. Ela tem que estar sempre presente. Mas foi ela quem fez sozinha?”, escreveu a loira.

Karoline ainda escreveu que o papel do homem é só não tornar o difícil ainda mais difícil para a mulher. “O papel do homem, quando envolve uma gravidez, é simplesmente não atrapalhar. Não tornar o difícil mais difícil. Apoiar, ser suporte físico e emocional. Não é dar opinião sobre o que uma mulher pode ou não fazer. Não é sobre o que uma mulher deve ou não decidir. Só nós sabemos.

Vale lembrar que o marido da musa, Éder Militão, viajou recentemente para ver sua família no Brasil. O jogador foi muito criticado na internet, afinal, sua esposa está quase dando à luz o filho do casal.