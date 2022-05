EITA! “Você é a terceira pessoa depois de ninguém” dispara Karol Menezes para Brenda Paixão no Power Couple

As duas quase saíram no tapa, leitor(a)! Um barraco só…

O que o ‘BBB22’ não entregou de tretas, o Power Couple está entregando pelos dois realities shows e, quiçá, pela ‘Fazenda’ também. Neste domingo, (8), teve atividade que deixou os nervos da galera a flor da pele. E quem protagonizou um BARRACÃO foi Karoline Menezes e Brenda Paixão.

Tudo começou porque na dinâmica, os casais tinham que apontar quem era o “casal recepção” e o “casal decepção”, e Karol deu o título para Matheus e Brenda — com razão por motivos de chatíssimos. Em seguida, o casal fez o mesmo e retribui o “título”. E pra quê?

Mussunzinho disse que Brenda estava se contradizendo e a moça do ‘Brincando com Fogo’ disparou que Karol cavou a própria cova no game quando se afastou dela. A esposa do filho de Mussum não gostou nada e começou a peitar a ruiva. Os casais começaram a separar, porque quase que Brenda vira a mão em Karol, que estava doidinha pra ela bater nela e ser expulsa. Nisso, alguns casais começaram a gritar para Brenda: “VT!”, a chamando de vtzeira — aquela pessoa que quer aparecer.

Karol x Brenda! Quase teve agressão. E alguns começaram a gritar que Brenda e Matheus são VTzeiros. #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/KQaf61bPR7 — Dantas (@Dantinhas) May 9, 2022

Depois, a briga continuou e Brenda ficou até sem voz de tanto que berrava com a loira, leitor(a)! A namorada de Matheus dizia que Karol a olha com cara feia e a moça respondeu que quando olhar de verdade, ela vai saber. “Ela gosta de desestabilizar todo mundo aqui e ninguém se posiciona”, disse Karol. Brenda não parou e chamou Karol de maloqueira, que disparou: “Maloqueira sim! Você sabe com quem você está falando?”, e em seguida: “Você é a terceira pessoa depois de ninguém”. MEU DEUS!

Karol pra Brenda “Você é a terceira pessoa depois de ninguém” #PowerCouple

🎥Reprodução/Record TV pic.twitter.com/T63lzcMIL1
May 9, 2022

Olha, pelo jeito, essa treta vai se estender por um bom tempo… Amo que amo!