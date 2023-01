Karol Conká participaria do BBB de novo: “Sou muito atrevida”

Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, a cantora revelou que sua mãe a mataria se soubesse que ela entraria de novo para o reality

Xiii gente, ela voltou! Aloca. Karol Conká disse que participaria novamente do BBB (alô, Boninho!). Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, a cantora revelou que sua mãe a mataria se ela entrasse novamente no Big Brother, mas ela disse ser atrevida.

“Eu acho que eu iria. Eu sou muito atrevida, corajosa. Minha mãe vai me matar que eu tô falando isso. Eu iria, mas daqui a um tempo, né. Vamos dar um ar, um respiro”, disse ela.

Vale lembrar que ela foi um dos maiores haters da história do BBB, saindo com quase 100% dos votos.