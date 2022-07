Karine Teles, Madeleine de Pantanal, fala sobre a fama: “Não tenho estabilidade financeira”

Atriz conta que teve seu trabalho reconhecido em larga escala com a trama das 21h

Nós sabemos que Pantanal foi um divisor de águas para a dramaturgia brasileira, além de ser um acerto forte da emissora. A trama foi um solavanco na carreira de alguns atores, assim como foi para Karine Teles, Madeleine, que passou a ser ainda mais conhecida do público depois do seu papel como mãe de Jesuíta Barbosa.

A atriz contou para o jornal ‘O Globo’ que isso nunca tinha acontecido na sua carreira, não nessa escala que tinha acontecido com a trama. Foi um sinal de que meu trabalho estava chegando para um número gigantesco de gente”, disse.

Mesmo com a fama e o público reconhecendo seu belíssimo trabalho, ela diz que não tem estabilidade financeira. “Ainda não tenho estabilidade financeira. Não posso reclamar, principalmente na situação atual do país. Tenho tido trabalho, mas ainda não com a frequência que eu chamaria de estável. Preciso sempre estar atenta e pensar em qual o próximo trabalho”, admite.