Karina Bacchi rebate comentário de Amaury Nunes: “Eu jamais seria egoísta e seria ingrata”

Loira veio às redes sociais para rebater o comentário do ex-marido que não pode ver filho

Karina Bacchi não se calou diante da acusação do ex-marido de que ela não deixava ele ver seu filho nem no dia do seu aniversário. A loira contou que jamais privou seu filho de viver coisas que ele merece viver e ainda se colocou como uma pessoa grata. Nos stories Bacchi ainda disse que a justiça dos homens já agiu, mas a de Deus ainda vai agir.

“Deus sabe e sonda meu coração eu jamais seria egoísta e seria ingrata de privar meu filho de tudo aquilo que ele merece viver, mesmo que isso tenha me doído no coração como mulher. Tudo tem um porquê de ser, nem tudo que vocês ouvem são palavras pregadas com zelo”, disse.

E não parou por aí. “Muita gente fala da boca pra fora para receber aplausos na internet, não se engane, nem tudo parece o que é. Jamais mentiria e agiria com facilidade e egoísmo, principalmente envolvendo meu filho, se coisas encheram na minha vida há um porquê de ser, coisas foram reveladas. Não estou aqui para abrir a público tudo que aconteceu, fiquem tranquilos”, declarou.