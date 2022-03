Na noite de ontem o IG da personagem de Renato Shippee estava sendo atacado por diversos haters

Os fãs e amigos de Karen Kardasha não tiveram tempo nem de se despedir da gata. Renato Shippee soltou um vídeo hoje, quarta (30), falando sobre a exclusão da conta do personagem vivido por ele, que fez muito sucesso, principalmente na pandemia.

Karen Kardasha tem conta excluída do Instagram (Foto: Reprodução)

Acontece que na noite de ontem o ator tinha recebido vários comentários ruins na sua rede, o que não é de hoje, porque transexuais se sentem ofendidas por Renato imprimir um personagem. O fato ficou ainda mais sério quando ele fechou uma parceria com uma loja de roupa íntima feminina (não divulgada).

“A conta da Karen Kardasha foi deletada do Instagram, não sabemos o motivo que isso aconteceu, mas temos nossas desconfianças. Ontem recebi vários comentários negativos na minha página, o que não é normal, ninguém vem na sua própria página falar mal de você”, contou Renato.

Shippee conta que isso para ele é muito mais que uma conta excluída, que é um sonho que ele tem desde criança indo embora, o de ser reconhecido pelo público como artista.

Meses antes o Instagram de Karen já tinha sido atacado nas redes sociais, o que fez ela querer dar um tempo de todo esse mundo. Renato deu a cara a tapa e anunciou que daria um tempo das redes, só não saberíamos que a conta seria derrubada meses depois.

Karen, personagem de Renato Shippee (Foto: Reprodução)

Que Karen possa voltar ainda para as redes, porque eu me diverti muito com os stories e com o seu sucesso, Renato. Compreendo a dor de todas as pessoas transsexuais, mas não acho que esse seja o caminho para resolver as coisas.