Karen Bachini pede para ex-funcionária se retratar por danos financeiros na sua empresa: “Me senti coagida”

Priscilla Danielle fez um vídeo desabafo sobre a influenciadora e recebeu uma mensagem pedindo retratação em vídeo

Karen Bachini ainda não aprendeu com todo o cancelamento que tem enfrentado nas redes sociais. O novo desenrolar sobre o tratamento com seus funcionários é diante do vídeo de Priscilla Danielle que expõe a relação com a maquiadora. Karen mandou uma mensagem para a ex-funcionária e disse que ela gerou danos financeiros para sua empresa e ainda diz que ela deve fazer um vídeo retratação.

“É ok que sinto que vai me ajudar, porque ontem eu recebi uma mensagem, é um incômodo falar desse assunto, eu recebi a mensagem de uma pessoa que eu esperei que nunca mais ia entrar em contato comigo e eu não estou em uma semana boa, tomo muita medicação agora”, iniciou.

A musa ainda diz que teve algumas crises de ansiedade e que seu psiquiatra mudou alguns remédios. “Respondi. Então eu falei que não andava legal e perguntei sobre o que ela queria falar, e ela disse que era sobre o vídeo. Fiquei muito mal guardando essas emoções e conversei com familiares e médicos, isso foi uma coisa que me ajudou”, disparou.

“Ela falou que eu acabei gerando danos financeiros para a empresa dela, então a culpa é minha, primeiro ela está me culpando, eu me senti coagida e chantageada emocionalmente, porque meio que ela fingiu ser minha amiga e estava chantageando para que eu fizesse o que ela quer, pedindo vídeo de retratação”, contou.

Danielle ainda diz que não vai se retratar. “Não vou fazer vídeo de retratação, o processo existe e está em segredo de justiça porque ela pediu, eu não sou uma pessoa famosa”, finalizou.