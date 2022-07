Kanye West cobra R$43 milhões por show

Rapper continua aclamado mundialmente apesar das polêmicas em que se envolve

Minha gente, tem famoso que não aguenta ver uma polêmica que já quer entrar. Essa foi a vez de Kanye West, que de acordo com uma página de fofoca gringa contou que seu cachê é de US$8 milhões.

Façam as contas com a tia aqui, isso dá quase que R$43 milhões de reais. Chocados?

A notícia na página do Instagram contava que o cachê do seu show era de US$1 milhão, mas o próprio cantor fez questão de desmentir a notícia via DM. Socorro! De acordo com a Forbes, o rapper acumula uma fortuna de US$2 bilhões.