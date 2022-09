Kanye West admite ser viciado em pornografia: “Destruiu minha família”

Ex-marido de Kim Kardashian abriu o jogo com seus seguidores do Instagram

O babado é mais embaixo! Kanye West e Kim Kardashian dão o que falar, mas ontem (02) o clima esquentou no clã depois de declarações picantes do ex-marido de Kim. O rapper contou que é viciado em pornografia e ainda disse que isso estragou a sua família. Eira!

“Não deixe Kris influenciá-la a posar para Playboy como ela fez com Kylie e Kim. Hollywood é um gigante bordel e a pornografia destruiu minha família. Eu lido com o vício. O Instagram promove isso. Não deixarei isso acontecer com North e Chicago”, escreveu o rapper, falando sobre uma conversa com Kris Jenner, sua ex-sogra.

Vale lembrar que as duas filhas de Jenner posaram para a Playboy em 2007 e 2019. Além disso, a fama de Kim vem de uma fita pornográfica gravada com um ex-namorado.

Kanye cutucou a ferida da família inteira, só digo uma coisa: fogo no parquinho!