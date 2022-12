Kamila Simioni defende melhor amiga quebrando o celular do velho que filmou a bunda dela

A empresária relatou que discutiu com um senhor que estava armado no posto de gasolina e ainda jogou o nome de sua filha na discussão

Todo mundo sabe que uma das rainhas de Belo Horizonte, Kamila Simioni adora e venera Ale Simioni e não suporta situações de assédio sexual com a amiga fiel. A empresária contou detalhes sobre a confusão que aconteceu no posto de gasolina com um senhor tirando foto de sua amiga.

“Aconteceu uma situação aqui agora. Falei para a Ale parar no posto de conveniência para você comprar um pão de queijo para mim, eu fiquei no carro quando olhei de dentro do carro um senhor de quase 80 anos sentado pediu para que dois rapazes arredassem para tirar uma foto da bunda da Alessandra. Ela não estava vendo”, disse ela em relato.

A musa ainda relatou que foi tirar satisfação com o senhor. “Desci do carro e fui até o senhor e falei: ‘Por que você está tirando foto da bunda dela? Você vai apagar essa foto o que o senhor está fazendo é assédio’. Ele tinha uma arma na cintura e o risco que nós mulheres passamos 24h quando encontramos esses safados”, disparou.

Simioni ainda jogou o nome da filha do senhor na jogada e foi o momento que ele ficou ainda mais bravo. “O senhor tentou de todas as formas achar que estava certo”, disse.

No final, no melhor estilo Kamila, a própria quebrou o celular do vovô e acabou com a loja de conveniência. Quer saber? Pra mim isso é pouco, tinha que acontecer até mais, porque os assediadores não passarão. Simioni, manda um beijo para Alê, precisamos nos encontrar.