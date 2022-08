Kamila Simioni declara paixão por Eduardo Costa: “Não existe na face da Terra alguém que canta mais que esse cara”

Empreendedorismo, sexo, casamento, relacionamento e trabalho são as pautas do seu trabalho de sucesos com ‘Papo Calcinha’

Comemorando o sucesso do ‘Papo Calcinha’, realizado em Belo Horizonte para um público de cerca de 600 mulheres, Kamila Simioni em carona com seu braço direito Alê Mesquita, declara seu amor por Eduardo Costa. A morena ainda conta que não conhece alguém na Terra que cante melhor que o galã. “Exigências de Kamila Simioni ao entrar no carro de alguém, que tenha chicletes e que esteja tocando Eduardo Costa, eu tiro qualquer música que tiver tocando, fã é fã, sou fã demais”, iniciou a morena. E não para por aí, Kamila ainda diz que acredita que o cantor estava fazendo amor quando compôs suas faixas preferidas. “Não existe na face da terra alguém que canta mais que esse cara. Tenho certeza que quando ele gravou essas músicas ele estava fazendo um amor muito gostoso com a Mariana, porque não tem cabimento”, contou. Para quem não sabe, Eduardo Costa é amigo de longa data da empresária. E para as fifis de plantão, Kamilla é casada e muito bem sucedida, então sem PS.