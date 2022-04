”Gucci me mandou um jantar de aniversário e eu não comi nada”, revela Kaisser

O empreendedor conta em vídeo que marca pediu desculpa depois do jantar

É minha gente, quem pode, pode, quem não pode, se sacode (risos). A marca Gucci enviou um jantar completo para o duplex de Kaisser em São Paulo, só tinha um problema, o menu escolhido não era o preferido do empresário.

“A Gucci mandou um presente de aniversário, mandaram um jantar aqui em casa”, diz Shirleyson.

Em vídeo que mostra seu duplex na cidade ele mostra as flores que a marca enviou a ele, dizendo que com elas eles montaram uma mesa repleta de frutos do mar e comida japonesa.

“Não tinha nada que eu comia, até pediram desculpa, era tudo comida japonesa, uns trem mais esquisito do mar”, disse o empresário.

Shirleyson Kaisser é um dos empresários mais influentes no Brasil, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 700 mil inscritos no Youtube. Hoje, o empresário além de gerenciar seus negócios dá palestras e cursos ensinando pessoas a ganharem dinheiro.

Deus não dá asa para cobra mesmo, porque se me mandam um super jantar com comida japonesa eu me esbaldo e saio da dieta ali mesmo (risos). Da próxima já sabem o que não mandar dona Gucci.