Kadu Moliterno revela ter medo que seu filho sofra homofobia: “Ele já tomou soco”

O ator conta como é a sua relação à distância com seus herdeiros, já que os três moram nos Estados Unidos.

Amores, em entrevista à revista Quem, o ator Kadu Moliterno comentou sobre a sua relação de amizade com seus três filhos, Lanai Moliterno, Kawai Moliterno e Kenui Moliterno, que mesmo todos morando nos Estados Unidos, longe do pai, ele sempre se faz presente e busca se inteirar sobre a vida de cada um.

“Meus filhos são meus grandes amigos. Acredito que a gente não pode ser repressor ou ditador. O filho tem que se sentir confortável para procurar o pai e conversar sobre tudo”, iniciou Kadu.

Logo em seguida, o ator relata como descobriu sobre a orientação sexual de seu filho caçula, Kenui, de 25 anos, que tinha medo de se assumir para o ator, mas que sempre recebeu o apoio incondicional do pai.

“Recebi um telefone do meu filho falando que tinha visto que eu estava namorando na época a Cristianne e ele me disse que também estava feliz em um relacionamento. Perguntei o nome e ele me respondeu o nome de um moço. Dei aquela pausa e começou a cair a ficha. Nunca percebi. Respondi: ‘É mesmo? Está contente?’. Ele começou a chorar e a contar que tinha medo de falar. Falei: ‘Filho, não tem porque ter medo. Sou ator, tenho a cabeça mais aberta e acredito que você tem que ser feliz da maneira que for, não interessa como. Meu amor nunca vai mudar por você. Só vou te criticar se você seguir um caminho errado como o das drogas'”, revelou Moliterno.

Apesar de apoiar o Kenui, que utiliza as suas redes sociais para erguer a bandeira do amor e lutar contra o preconceito, Kadu teme que seu filho seja mais uma vítima da homofobia mundana e relembra violência no carnaval.

“Com tempo ele começou a levantar a bandeira da comunidade. Aí comecei a ficar com medo. O mundo é homofóbico. Na Califórnia também tem violência, mas quando ele vem para o Brasil fico mais preocupado. Aqui ele já tomou soco no Carnaval”, finalizou o ator.