Justin Timberlake tocava violão para consolar Britney Spears, que chorava após aborto

A cantora revelará em seu livro, que está prestes a ser lançado, que abortou um filho, a pedido do cantor.

Amores, e não é que a triste história do aborto que Britney Spears fez de seu filho com o cantor Justin Timberlake ganhou mais detalhes, detalhes esses que deixaram a história ainda mais triste.

De acordo com o site americano “Us Weekly”, após realizar o aborto, para agradar o ex-companheiro, ele começou a tocar violão para consolar a cantora, enquanto ela encontrava-se sentada no chão do benheiro, chorando e soluçando.

“Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens… Tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixado apenas para mim, eu nunca teria feito isso. E ainda assim Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai”, diz trecho do livro que será lançado no próximo dia 24.