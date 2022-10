Justin Bieber anuncia adiamento dos shows da turnê para 2023

Cantor não deu mais detalhes de quando os shows irão acontecer, mas remarcou todos para o ano seguinte.

Cadê as minhas belieber que tiveram a sorte de ver Justin Bieber no Rock In Rio? Pois é manas, parece que a barra está pesada para Justin Bieber, porque o muso remarcou os shows da sua turnê para o ano que vem e ainda não deu detalhes de quando vão acontecer. Eita!

As más línguas contam que ele resolveu adiar a turnê por causa do diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt, que fez o astro perder os movimentos de um dos lados do rosto e precisou de cuidados médicos.

O canadense tinha compromisso marcado na sua agenda até o dia 25 de março de 2023 e mesmo que tudo indique um cancelamento, no momento eles usaram a palavra “adiada’.