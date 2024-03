Justiça proíbe que Alexandre Correa exponha filho com Ana Hickmann nas redes

Agora a exposição acaba! Alexandre Correa foi proibido de expor o seu filho com Ana Hickmann nas redes sociais depois da determinação da Justiça de São Paulo, nesta quarta-feira (27). As publicações proibidas são as que envolvem o processo travado pela ex-mulher, Ana Hickmann.

Em nota, a assessoria da apresentadora informou: “O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de Ana Hickmann para proteger a si e ao filho da exposição cometida por Alexandre Correa. Com essa decisão, publicada nesta quarta-feira (27), Alexandre está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo, como já fez diversas vezes anteriormente, com publicação em rede social e na imprensa. Além disso, Alexandre está proibido de caluniar e cometer injúrias contra Ana Hickmann em qualquer meio de comunicação. Ana Hickmann segue protegendo o filho da exposição desnecessária e mantém o mesmo comportamento em respeito à justiça e preservação do menor”.

Em 17 de março, a equipe de Hickmann afirmou que o ex-marido da apresentadora expôs o filho do casal a uma condição “vexatória” e “constante humilhação pública”.