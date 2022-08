Justiça? Léo Lins corre risco de ser preso

Humorista passou do limite com piadas em seus shows e é condenado a indenizar mãe de autista

O peso das consequências, todo mundo já vinha percebendo que Léo Lins apanhava, mas não aprendia com a lição de ser mais empático em seus shows de humor. Diversas piadas polêmicas contadas pelo humorista ofendem uma minoria, ressaltando o preconceito. Lins, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$44 mil, de acordo com ‘OFuxico’.

O caso tem relação com uma ofensa que o humorista fez à mãe de um jovem autista nas redes sociais. Vale lembrar que o caso pode levar a reclusão de um a três anos.

Adriana Cristina moveu a ação em 2020 e na época a atual namorado de Léo publicou um vídeo chamando o artista de “meio autista”. “Como em todas as festas, ele não fala nada, é um pouco autista”, disse.

A mãe do jovem chegou a procurar o humorista pedindo uma retratação, mas foi extremamente ofendida. “Aconselhei ela a mandar vocês enfiarem uma [email protected] gigantesca no uc. Um [email protected] bem veiudo, mais vascularizado que seu cérebro”, escreveu em trecho.