Justiça do Rio de Janeiro, ordena que Eduardo Bolsonaro retira a música de Chico Buarque das redes sociais

O deputado deverá pagar uma indenização de 48.000 reais ao cantor, pelo uso indevido da música “Roda Viva”.

Já dizia o ditado, “água mole, pedra dura, tanto bate até que fura”. Nesta sexta-feira (17), o juiz Fernando Rocha Lovisi, do 6º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro, ordenou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro retire a música “Roda Viva”, do mestre da MPB, Chico Buarque, de uma de suas publicações no instagram.

O filho do, até o presente momento, presidente da República, utilizou a música para complementar um de seus posts que falava sobre as prisões de apoiadores de seu pai, que segundo eles, estavam sendo motivadas por posicionamentos políticos.

A multa estabelecida pelo juiz, em caso de descobrimento do mandato, é de 1.000 reais por dia. Além disso, foi definido que Eduardo deverá pagar uma indenização de 48.000 reais à Chico, pelo uso indevido da obra.

Após, em novembro, o pedido, que havia sido feito ao 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa, ter sido indeferido pela juíza Monica Ribeiro Teixeira, que alegou falta de comprovação de autoria de “Roda Viva”, o advogado de defesa do cantor, estrategicamente entrou com outro processo, visando que, desta forma, ele cairia nas mãos de outro juíz.

“Não estamos discutindo direito autoral. A música usada por Eduardo Bolsonaro naquele post foi gravada por Chico e tem a voz do cantor”, afirmou o representante judicial de Chico.

A canção em questão, foi gravada por Chico em 1968 e apresentada por ele ao público em 1967, durante o III Festival da Música Popular Brasileira. Ela ainda é creditada ao cantor no Dicionário de Música Popular Brasileira Cravo Albin e no “Escritório Central de Arrecadação e Distribuição”, o Ecad.